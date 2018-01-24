T24 LogoT24 Logo
Gündem

Katar'dan "Zeytin Dalı Harekâtı"na destek 

  ANKARA (DHA) - KATAR Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi telefonla arayarak, Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekâtı"nda Türkiye’yi sonun

24 Ocak 2018 13:13

 

ANKARA (DHA) - KATAR Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi telefonla arayarak, Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği \"Zeytin Dalı Harekâtı\"nda Türkiye’yi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Dün  geç saatlerde gerçekleşen görüşmede Al-Attiyah; Türkiye’nin terörle haklı mücadelesinde Katar’ın Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ederek, \"Zeytin Dalı Harekatı\"nı desteklediklerini belirtti. Al-Attiyah , Afrin’de icra edilen \"Zeytin Dalı Harekatı\"nda Türkiye’nin talep etmesi durumunda gereken her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli gerçekleşen telefon görüşmesinde Al-Attiyah’a; Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan  \"Zeytin Dalı harekâtı\"nın gerekçeleri hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKATAR SavunmaSorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed AlAttiyahMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliyiTürkiyenin AfrineDalı Harekâtı"nda TürkiyeyiDünAlAttiyah; TürkiyeninKatarın TürkiyeninDalı Harekatı"nıAlAttiyah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24