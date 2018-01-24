Katar'dan "Zeytin Dalı Harekâtı"na destek 

ANKARA (DHA) - KATAR Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi telefonla arayarak, Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği \"Zeytin Dalı Harekâtı\"nda Türkiye’yi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Dün geç saatlerde gerçekleşen görüşmede Al-Attiyah; Türkiye’nin terörle haklı mücadelesinde Katar’ın Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ederek, \"Zeytin Dalı Harekatı\"nı desteklediklerini belirtti. Al-Attiyah , Afrin’de icra edilen \"Zeytin Dalı Harekatı\"nda Türkiye’nin talep etmesi durumunda gereken her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli gerçekleşen telefon görüşmesinde Al-Attiyah’a; Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan \"Zeytin Dalı harekâtı\"nın gerekçeleri hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti.