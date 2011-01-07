-KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI OCAK AYINDA DOHA (A.A) - 07.01.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, Katar'da organize edilecek 2022 Dünya Kupası'nın büyük ihtimalle Ocak ayında yapılacağını söyledi. Blatter, Asya Kupası'nın açılış maçından önce Doha'da basına yaptığı açıklamada, 2022'deki organizasyonun, her zaman olduğu gibi Haziran veya Temmuz aylarında değil, Ocak ayında yapılabileceğini belirtti. FIFA Başkanı, ''Bu kez kışın yapılacağını umuyorum. Önümüzde karar vermek için uzun bir süre var. En uygun zaman için karar vermeliyiz. Bu Ocak ayı veya yıl sonu olabilir'' diye konuştu. Katar'da hava sıcaklığı, yaz aylarında 50 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle Katar'daki organizasyonun kış aylarında yapılma olasılığı sık sık dile getiriliyor.