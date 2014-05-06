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Ekonomi

Katar'daki dev metro projesine Türk imzası

Dört ana hattan oluşan Doha Metrosu'nun, 4,4 milyar dolar tutarındaki "Gold Line" hattının anlaşması, yapılan ihale süreci sonucu STFA ve Yapı Merkezi tarafından imzalandı

06 Mayıs 2014 21:52

Türk inşaat şirketleri Yapı Merkezi ve STFA, Katar Doha Metrosu kapsamında en büyük hat olan "Gold Line" ihalesini 4,4 milyar dolar yapım bedeliyle kazandı.    

İşin süresi 54 ay olup, Ağustos 2018'de tamamlanması planlanıyor.

Kişi başına düşen milli gelirde dünya birincisi, 2022 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Körfez ülkesi Katar'da inşaat projeleri hız kesmeden devam ediyor. Metro, yeraltı istasyonları, demiryolu, stadyumlar, AVM'ler, oteller, otoyolu, köprüler, batırma tünel, rezervuarlar gibi yatırımlar için Türkiye ve dünyadan pek çok şirket, Katar'daki ihaleleri takip ediyor.

Türk şirketlerinin üstlendiği Doha metrosundaki en büyük hacme sahip "Gold Line" hattıyla ilgili unsurlar ise şöyle belirtildi:

"Gold Line Hattı, Yeni Doha Havalanından başlayarak şehri doğudan batıya doğru geçmektedir. Proje kapsamında 32 km uzunluğunda ve 7,15 metre kazı çapında tünel bulunmaktadır. Hat boyunca yaklaşık 128 bin adet tünel segment kullanılacaktır. Tünellerin yapımında, aynı  anda 6 adet Tünel Delme Makinası (Köstebek / TBM) kullanılacaktır. 13 yeraltı istasyonunun mimarisi en yüksek standartlarla yapılacak olup, tamamen en son elektro mekanik teknolojisi ile donatılacaktır. Sadece istasyonların yapımı sırasında 2,5 milyon metreküp kazı yapılacaktır. Proje kapsamında 120 yıl dayanımlı, toplam 1 milyon metreküp beton kullanılacaktır."


2022 Dünya Kupası'na hazırlık


Doha Metrosu'nun, kent merkezleri, önemli ticari alanları ve stadyumlar arasındaki bağlantıları sağlaması planlanıyor. Şehrin yoğun yerleşim bölgelerini düşünerek, Doha'nın merkezindeki metro hatlarının, tamamen yeraltında olacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Kırmızı, Altın, Yeşil ve Mavi olmak üzere, dört hattan oluşması planlanan Doha Metrosu'nun, 127 kilometre uzunluğa ve 38 istasyona sahip olacağı belirtiliyor.     

Metro inşaatlarının yapım ve takibini üstlenecek Katar Demiryolları Şirketi "QRail", 2011 yılında Katar demiryolu sanayisinin gelişimini sağlamak amacıyla kuruldu. Qrail, ülkenin FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı 2022 yılına kadar demiryolu projelerini tamamlamayı ve ülkenin demiryolu ulaşım altyapısını dünya standartlarına ulaştırmayı hedefliyor.

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