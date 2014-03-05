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Dünya

Katar'daki büyükelçi krizinin perde arkasında Kardavi mi var?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'daki büyükelçilerini çekme kararı aldı

05 Mart 2014 15:36

Suudi sermayeli El Arabiya televizyonunun internet sayfasında yer alan habere göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'daki büyükelçilerini çekme kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz Pazar günü, Abu Dabi'deki Katar Büyükelçisi Faris El Nuaymi'yi bilgi vermesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Körfez ülkeleri arasındaki "büyükelçi" krizine ise, din adamı Yusuf El Kardavi'nin neden olduğu belirtiliyor.

Müslüman Kardeşler'in (İhvan) önde gelen figürlerinden biri olan Kardavi geçtiğimiz ay yaptığı bir konuşmada, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de içinde bulunduğu Körfez ülkelerini eleştirmişti.

 

Körfez ülkelerini eleştirmişti

 

Katar’da yaşayan ve Müslüman Kardeşler’in (İhvan) önde gelen figürlerinden olan Yusuf el Kardavi 24 Ocak’taki cuma hutbesinde, Mısır'daki yönetime destek veren Körfez ülkelerini hedef aldı.

Hutbelerinde sık sık Mısır’daki darbe hükümetini ve İhvan’a uygulanan şiddeti sert ifadelerle eleştiren Kardavi, darbecilere verdiği destekten ötürü BAE’yi de hedef almıştı. Kardavi’nin 24 Ocak hutbesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ‘’İslami olan her şeye karşı olmakla’’ suçlamıştı.

 

Yusuf El Kardavi kimdir?

 

Mısır doğumlu olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi, Mısır'ın El-Garbiyye ilindeki Siff Turab şehrinde doğdu.

El-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesi'nde okuyan Karadavi, 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans yaptı. Usul-u Din Fakültesi, Kuran ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamladı.

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