T24 LogoT24 Logo
Gündem

Katar'daki 2022 Dünya Kupası tehlikede mi?

Katar, 2022 Dünya Kupası için 12 yeni stat inşa ediyor

05 Haziran 2017 18:49

Bu sabah itibariyle Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler'in, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na yapacağı ev sahipliği de tehlikeye girdi.

2022 Dünya Kupası için 12 stadın inşaatına başlayan Katar'ın, turnuvanın başka bir ülkeye taşınması durumunda bu yatırımlarının boşa gitmesi söz konusu olacak.

FIFA'dan konu ile ilgili olarak yapılan ilk açıklamada "Katar ile iletişimdeyiz, şimdilik başka bir açıklama yok" denildi.

Nihai kararı verecek olan FIFA, gelecek günlerde olağanüstü toplanarak 2022 Dünya Kupası'nın Katar yerine başka bir ülkede yapılmasını görüşecek.

ETİKETLER

Katar2022 Dünya Kupasıdiplomatik krizSuudi ArabistanYemenLibyaMaldivler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24