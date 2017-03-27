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Spor

Katar'da zafer Vinales'in

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sinde Movistar Yamaha takımından Vinales birinci oldu

27 Mart 2017 11:24

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar Grand Prix'sini kazanan Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales, sezona galibiyetle başladı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ilk ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden düzenlendi.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Vinales, 38.59.999'luk derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Ducati'nin İtalyan sürücüsü Andrea Dovizioso, Vinales'in 0.461 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi ise liderin 1.928 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si, 9 Nisan'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Maverick Vinales (İspanya) 25 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) 20

3. Valentino Rossi (İtalya) 16

4. Marc Marquez (İspanya) 13

5. Dani Pedrosa (İspanya) 11

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