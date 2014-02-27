Katar'da Türk lokantasında patlama: 9 ölü

Katar’ın başkenti Doha’da “Hala İstanbul” adlı Türk restoranın içinde sanayi tipi tüp patlaması sonucu dokuz kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Landmark Alışveriş Merkezi ve bir benzin istasyonu yakınlarındaki restoranda yaşanan patlama büyük tahribata neden oldu. Civar dükkan ve işyerlerinin camları kırıldı, araçlar büyük zarar gördü.

Patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Anadolu Ajansı, yaralı sayısının ise 32 olduğunu belirtti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine giden bütün yolların kapatıldığını duyurulurken, yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

Katar Başbakanı'nın da olay yerine geldiği bildirildi.

Türk yok

Genelde Antakya civarından vatandaşlarımızın çalıştığı restoranın patlama sırasında kapalı olduğunu ve ölen ya da yaralananlar arasında Türk olmadığını belirtti.