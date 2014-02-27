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Dünya

Katar'da Türk lokantasında patlama: 9 ölü

Katar'da bir Türk lokantasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi

27 Şubat 2014 14:32

Katar’ın başkenti Doha’da “Hala İstanbul” adlı Türk restoranın içinde sanayi tipi tüp patlaması sonucu dokuz kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Landmark Alışveriş Merkezi ve bir benzin istasyonu yakınlarındaki restoranda yaşanan patlama büyük tahribata neden oldu. Civar dükkan ve işyerlerinin camları kırıldı, araçlar büyük zarar gördü.

Patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Anadolu Ajansı, yaralı sayısının ise 32 olduğunu belirtti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine giden bütün yolların kapatıldığını duyurulurken, yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

Katar Başbakanı'nın da olay yerine geldiği bildirildi.

 

Türk yok

 

Genelde Antakya civarından vatandaşlarımızın çalıştığı restoranın patlama sırasında kapalı olduğunu ve ölen ya da yaralananlar arasında Türk olmadığını belirtti.

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