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Dünya

KATAR'DA KADIN SİNEMASI AÇILIYOR DAHA (A.A)

27 Haziran 2011 18:31

-KATAR'DA KADIN SİNEMASI AÇILIYOR DAHA (A.A) - 27.06.2011 - Körfez ülkesi Katar'da sadece kadınların gidebileceği sinema salonu açılıyor. AZF adlı spor merkezi, 154 koltuklu sinemanın perşembe günü, hükümet destekli spor tesisinin kadınların faaliyetleri için ayrılmış bir bölümünde açılacağını bildirdi. Katar'da sadece kadınlara has tesisler giderek artıyor.  Dubai'de devletin idaresindeki taksi şirketi, kadın şoförlerin kullandığı ve sadece kadınların binebildiği taksiler işletiyor. Metroda da bazı vagonlar sadece kadınlara tahsis edilmiş durumda.   

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