Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Katar halkı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu dokuz Müslüman ülkenin diplomatik ilişkileri kesme kararına tepki gösterdi. Katar'ın başkenti Doha'da neredeyse tüm araçların camlarında bu posterlere rastlamanın mümkün olduğu aktarıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan ve Al Sani'nin resimlerinin yan yana olduğu posterlerde ise "Allah seni korusun" ve "Onurun Temim'i" ifadeleri yazıyor.

Katar halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor. Katar'ın başkenti Doha'da neredeyse tüm araçların camlarında bu posterlere rastlamak mümkün. Yoğun ilgiden dolayı matbaalar tam kapasite ile çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.