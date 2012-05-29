Katar’da AVM yangınında 13’ü çocuk 19 kişi öldü

Katar’ın başkenti Doha’nın en büyük alışveriş merkezi Villaggio’da çıkan yangında 13’ü çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yangının çıkış nedeninin belirlenemediği ifade edildi. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu yangının, alışveriş merkezinin içindeki çocuk yuvasına çok yakın bir noktada çıktığı, Gympanzee adlı çocuk yuvasının Villaggio Alışveriş Merkezi’ndeki uzun bir koridorun en uç noktasında bulunduğu kaydedildi. İtfaiyenin, acil çıkışlara uzak olan yuvaya ulaşmak için çatıdan bir delik açmak zorunda kaldığı açıklandı.



Görgü tanıkları, lüks alışveriş merkezinde yangın alarm sisteminin olmadığını ve gerekli tedbirlerin alınmadığını, bu nedenle ölü sayısının fazla olduğunu iddia etti. Katar İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı basın toplantısında, yangında, 7’si kız 6’sı erkek 13 çocuk, 4 öğretmen ve 2 kurtarma görevlisi 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu itfaiye görevlilerinden oluşan 17 kişinin yaralandığı belirtildi.



2006 yılında açılan Villaggio, ülkedeki en büyük ve en çok ziyaret edilen alışveriş merkezi. Büyük bir sinemanın bulunduğu alışveriş merkezinde Venedik’i andıran ve gondollar ile gezinti yapılabilen yapma bir göl ve büyük bir de buz pisti yer alıyor. Villaggio Alışveriş Merkezi’nin, 2022 Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında yapılacak yeni inşaatlar nedeniyle yıkılması gündemdeydi.