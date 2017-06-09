T24 LogoT24 Logo
Gündem

Katar'a Türk askeri konuşlandırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan kararı dün gece onaylamıştı

09 Haziran 2017 10:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Yedi Müslüman ülke, "El Kaide ve IŞİD'i güçlendirmekle" suçladığı Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" 2 Aralık 2015'te Katar'ın başkenti Doha'da, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" da 28 Nisan 2016'da Doha'da, "Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokol" ise 10 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da imzalanmıştı.

ETİKETLER

CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKatarTSKResmi GazeteMüslümanEl KaideIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24