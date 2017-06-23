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Dünya
Deutsche Welle

Katar'a talep listesi ve 10 gün süre

Katar'a ambargo uygulayan dört Arap ülkesinin yaptırımların sona erdirilmesi için bu ülkeye yönelik ön şartlarını ortaya koyan bir talep listesi sunduğu duyuruldu.

23 Haziran 2017 12:19

Reuters haber ajansının hükümet yetkililerine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ambargonun kalkması için bu ülkeye bir talep listesi ilettiğini duyurdu.

Buna göre, 13 ayrı maddeden oluşan listede Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin kapatılması, İran'la ilişkilerin sınırlandırılması, Katar'daki Türk askeri üssün kapatılması ve bazı terör suçlularını iade etmesi gibi talepler yer alıyor.

10 gün süre verildi

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, krizde arabulucu rolünü üstlenen Kuveyt tarafından taleplerin Katar yönetimine iletildiği ve Arap ülkelerinden Katar'a talepleri yerine getirmesi için 10 gün verildiği belirtildi. Ülkeler ayrıca Katar'dan tazminat da talep ediyor.

Merkezi Katar'daki El Cezire yayın kuruluşu da perşembe akşamı, Körfez ülkelerinin Katar için oluşturduğu talep listesinin ülkeler arasında arabuluculuk yapan Kuveyt tarafından Katar'a teslim edildiğini duyurmuş ancak ayrıntılara yer verilmemişti.

Başta Suudi Arabistan ve diğer komşu Arap ülkeleri Katar'ı teröre destek vermekle suçluyor. Bu ülkeler Haziran ayı başında Katar'a ambargo kararı almıştı.

Bu iddiaları geri çeviren Katar, Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran ayrıca Türkiye tarafından destekleniyor.

Türkiye'den Perşembe günü, Katar'a destek vermek amacıyla meyve, sebze ve kuru gıda malzemesi taşıyan bir yardım gemisi yola çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/dpa, MK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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