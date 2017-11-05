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Dünya

Katar'a dış ülkelerden güvenlik desteği

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Katar yetkilileri 2022 Dünya Kupası'na, şiddet aktivitelerini engellemek için farklı ülkelerden polis memurlarının da katılacağını söyledi

05 Kasım 2017 19:46

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Katar yetkilileri 2022 Dünya Kupası\'na, şiddet aktivitelerini engellemek için farklı ülkelerden polis memurlarının da katılacağını söyledi.
Katar Teslim ve Miras Üst Komitesi başkanı Ali Mohammad Al-Ali, Katar\'da düzenlenecek turnuvanın \"en güvenli Dünya Kupası\" olacağını söyledi.
2016 yılındaki UEFA karşılaşmasındaki İngiliz ve Rus taraftarlarının çatışmalarından dolayı, büyük çaplı turnuvalarda şiddet aktiviteleri endişesi başlamıştı fakat Ali, 2022 yılındaki turnuvada durumun değişeceğini söyledi. Konuyla ilgili Ali, \"Şu an çeşitli ulusal, bölgesel ve uluslararası organizasyonlarla, ülkelerle ve ajanslarla çalışıyoruz. Dünya Kupası için hazırlık yapabilecek on yılı olan dünyadaki tek ülkeyiz\" dedi.
Açıklamasında Ali, 2022 için \"yetkin\" ülkelerdeki polis memurlarının alınacağını söyledi.
Orta Doğu\'da ilk kez düzenlenecek olan, 2022 Dünya Kupası dolayısıyla, 1.3 milyon taraftarın Katar\'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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