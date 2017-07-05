Katar'a 48 saat daha ek süre verildi

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri diplomatik kriz yaşadıkları Katar’a 13 maddelik talep listesini kabul etmesi için 48 saat daha zaman tanıyacaklarını açıkladı.

Teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkileri askıya alan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar’a 13 maddelik bir talep listesi göndermişti.

Maddeler arasında Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılması ve Katar yönetiminin finanse ettiği El Cezire’nin kapatılması da yer alıyor.

Katar yönetimi, bu maddelerin “çok ağır ve gerçek dışı” olduğunu belirterek taleplere tepki göstermişti. Öte yandan Katar’ın, taleplere yönelik resmi yanıtını krizde arabuluculuk yapan Kuveyt’e teslim ettiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabında, “Bakan Adil el Cubeyr Katar Emiri’nin taleplere yönelik yanıtını Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdullah el Sabah’dan aldı” açıklaması yer aldı. Suudi Arabistan haber ajansı da, “Katar uygun zamanda gereken yanıtı alacak” açıklamasını geçti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın temsilcileri, Kahire'de yaptıkları görüşmede Katar'a 48 saat daha süre tanıyacakalrını duyurdu. Dört ülke taleplerin kabul edilmemesi halinde Katar'a yaptırımların ağırlaştırılabileceğini belirtti.