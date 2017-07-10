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Dünya
Deutsche Welle

Katar yönetimi ambargo mağdurlarının zararını karşılayacak

Katar kendilerine yönelik ambargodan olumsuz etkilenen şahıs ve şirketlerin zararının tazmin edileceğini duyurdu. Bu konuda özel bir komisyon kurulacağı belirtildi.

10 Temmuz 2017 17:36

Arap devletleri tarafından yaptırım uygulanan Katar'daki özel ve tüzel kişilerin zararları tazmin edilecek.

Katar Başsavcısı Ali bin Fetais el Marri tazminat davalarına bakmak üzere özel bir komisyon kurulacağını açıkladı. Başsavcı ekonomik ve siyasi ablukadan en çok Katar havayolu şirketi Qatar Airways ile bulundukları ülkelerden sınır dışı edilen Katarlı öğrencilerin etkilendiğini söyledi.

Dışişleri ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de yer alacakları komisyona el Marri başkanlık edecek.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran'da terörist grupları desteklemekle ve İran'a yakın olmakla suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkilerine son verip ulaşım ve ticaret ambargosu başlatmışlardı.

Katarlı yetkililer ambargodan iki milyar dolarlık sözleşmenin etkilendiğini ve en büyük zarara inşaatçılık sektörünün uğradığını açıkladı. Katar yönetimi binlerce Katarlının ülkeye karşı alınan önlemlerden olumsuz etkilendiğini duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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