T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Katar yaptırıma karşı inek ithal ediyor

Katar, kendisine yönelik ambargo nedeniyle gerileyen süt üretimini arttırmaya çalışıyor. Bu hedefle Macaristan'dan alınan 165 Alman ineğinin Katar'a ulaştığı bildirildi.

12 Temmuz 2017 15:58

Katar'ın süt ihtiyacını karşılamak için bir Macar ticaret şirketinden satın aldığı 4 bin ineğin 165 baş hayvanlık ilk partisi kargo uçağıyla Katar'a nakledildi.

Baladna şirketinin sözcüsü Alman kökenli Holstein cinsi ineklerin Doha havalimanından kamyonlarla başkentin kuzeyindeki çiftliğe götürüldüğünü açıkladı.

Baladna şirketi Doha'nın kuzeyindeki çiftlikte 4 bin ineklik klimalı ahır inşa ettiriyor. Şirketin sözcüsü diğer ineklerin de önümüzdeki günlerde teslim edileceğini açıkladı.

Almanya'dan başka ABD ve Avustralya da Katar Emirliği'ne inek ihraç ediyor. Baladna genel müdür yardımcısı Ramiz el Hayat haziranda Katar'ın dokuz aya kadar süt ürünleri ithalatına bağımlılıktan kurtulacağını söylemişti.

Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başlattığı ticari ambargo nedeniyle gerileyen süt üretimini kendi imkânlarıyla arttırmayı planlıyor. Söz konusu Arap ülkeleri Katar'ı terörizmi desteklemekle suçluyor. Küçük ve zengin Katar Emirliği süt ürünlerinin büyük bölümünü Suudi Arabistan'dan ithal etmekteydi. Ambargonun başlamasından bu yana ithalat Türkiye'den yapılmaktaydı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KatarMacaristanAlmanMacarHolsteinDohaABDAvustralyaKatar EmirliğiRamizHayatSuudi Arabistan Bahreyn Birleşik Arap EmirlikleriMısırArapSuudi ArabistanTürkiyeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24