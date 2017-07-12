Katar yaptırıma karşı inek ithal ediyor

Katar'ın süt ihtiyacını karşılamak için bir Macar ticaret şirketinden satın aldığı 4 bin ineğin 165 baş hayvanlık ilk partisi kargo uçağıyla Katar'a nakledildi.

Baladna şirketinin sözcüsü Alman kökenli Holstein cinsi ineklerin Doha havalimanından kamyonlarla başkentin kuzeyindeki çiftliğe götürüldüğünü açıkladı.

Baladna şirketi Doha'nın kuzeyindeki çiftlikte 4 bin ineklik klimalı ahır inşa ettiriyor. Şirketin sözcüsü diğer ineklerin de önümüzdeki günlerde teslim edileceğini açıkladı.

Almanya'dan başka ABD ve Avustralya da Katar Emirliği'ne inek ihraç ediyor. Baladna genel müdür yardımcısı Ramiz el Hayat haziranda Katar'ın dokuz aya kadar süt ürünleri ithalatına bağımlılıktan kurtulacağını söylemişti.

Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başlattığı ticari ambargo nedeniyle gerileyen süt üretimini kendi imkânlarıyla arttırmayı planlıyor. Söz konusu Arap ülkeleri Katar'ı terörizmi desteklemekle suçluyor. Küçük ve zengin Katar Emirliği süt ürünlerinin büyük bölümünü Suudi Arabistan'dan ithal etmekteydi. Ambargonun başlamasından bu yana ithalat Türkiye'den yapılmaktaydı.

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DW/dpa/AG/GA