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Katar ve Cezayir'den, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için en üst düzey katılım cevabı

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım'ın, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Halife El Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi

15 Mayıs 2018 22:56

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım\'ın, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Halife El Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Başbakan Yıldırım\'ın, görüşmelerde, cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için davette bulunduğu belirtildi. Her iki ülkeden de mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt alındığı öğrenildi.

Başbakanlık\'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Sayın Başbakanımız bugün (15 Mayıs) Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Halife El Sani ve Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia’yı telefonla arayarak, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bu insanlık dışı olaylar bağlamında önümüzdeki Cuma günü (18 Mayıs) İstanbul’da ülkemizin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne davet etmiştir. Ayrıca, mübarek Ramazan ayını kutlamıştır. Sayın Başbakanımızın muhatapları sözkonusu Zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt vermişler, bu konudaki görüşlerimizi ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade etmişlerdir.\"
 

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