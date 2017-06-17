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Dünya

Katar ve ABD'den ortak askeri tatbikat

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor

17 Haziran 2017 15:45

Başkent Doha'nın güneyinde Katar kara sularında başlatılan tatbikata iki ABD savaş gemisi ile Katar deniz kuvvetlerinden birlikler katıldı.

Katar merkezli El Cezire kanalının haberine göre, tatbikatın füze ve top atışlarının yapılacağı bir dizi özel deniz operasyonu ile Katar ve ABD uçakları ile deniz unsurlarının ortak operasyon icrasını içerdiği bildirildi.


Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.


Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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