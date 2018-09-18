"Katar uçağı hibe değil, karşılığı farklı bir yolla ödenecek"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için "Hibe değil" açıklaması bilgisini paylaştı. Takan, "Karşılığı ödenecek ama tiko para ile de değil" diyerek "Ya THY gibi bir kuruluşun hisse senetlerinin devri ya da Halkbank veya önemli bir savunma sanayi kuruluşunun Katar'a verilmesi formülleri üzerinde konuşuluyor" iddiasını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için, “Katar Emiri uçağı Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.

Takan'ın "İŞ'i bilene bırakın!..." başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Şu dönüş uçakları bir alem oluyor!..

Kabin ekibi gazeteciler, öyle sorular yöneltiyorlar ki, cevap verirken dünya liderini ter basıyor olmalı. Mesela, Telekom'un batışını, Varlık Fonu'nun başına kendisinin geçişini vekaleti de damada bırakmasını, eğitim yılı başında yaşanan rezaletleri, İstanbul 3'üncü havalimanında yaşanan olayları sormamışlar. Peki neyi sormuşlar?.. "CHP'nin bir TV kanalını satın aldığı iddiasını" büyük bir cesaretle gündeme getirip dünya liderini sıkıştırmışlar!.. Hepsini yanaklarından tek tek öpüp, bu cesaretlerinden dolayı altın yaldızlı basın kartı vermek gerek.

"CHP'nin bir TV kanalını satın aldığı iddiası"nın sorulmasında önceden bir ayar olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Gerçekten bu soru, ülkenin en hayati meselelerinden biri. Bu CE-HA-PE zihniyeti maazallah bir televizyon kanalına sahip olursa neler karıştırırlar neler... Allah göstermesin, ülkenin altını üstüne getirirler!.. O TV kanalı ile ülkedeki tüm camileri yıkıp, Kur'an kurslarını da kapatırlar. Hem neymiş öyle?.. Siyasi partinin TV kanalı olur mu?.. Bakınız iktidar partisine; bir tane gazetesi bir tane TV kanalı var mı? "Var" deyip ispat edenin alnını karışlarım. İspatlayın bana gazeteciliği bırakırım!..

CHP'nin bir TV kanalı olsa ne olur olmasa ne olur demeye getirip, dünya lideri, o iddiadan yola çıkarak topu nereye bırakmış;

"Ama daha önemli bir suçu var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal'i suistimal ederek, onun cebihümayunu'ndan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para almıyor ama yönetim kurulunda 4 üyesi var. Bu 4 üye ne iş yapar? Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etkisi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer."

Dünya liderinin, CHP'yi eleştirisinin ardından ortalık birbirine girdi. Nur topu gibi yeni bir gündem maddemiz oldu. Banka sert bir açıklama yaptı. CHP'liler cevap yetiştirmeye çalıştı...

ATATÜRK'ün mirası konusunda tüm hassasiyetler bir kez daha ortaya döküldü!.. Ama kimsenin aklına burnumuzun dibindeki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) gelmedi. Aynı, AKP iktidarının talan ettiği dönemde olduğu gibi!.. İçindeki tarihi mekanların yandaşlara peşkeş çekildiğinde olduğu gibi... Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünün bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiği ve söz konusu arazinin, büyükşehir belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilmesini öngören yasanın çıkarıldığında olduğu gibi... Bunlarla da bitmedi. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, 1925'te kurduğu 1937'de ise vasiyet mektubu ile Hazine'ye emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin devasa bir bölümünün, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edildiği hatırlanamadı. Emperyalistlere, Türk'ü yurdundan kovmak isteyen düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşını veren ATATÜRK'ün mirasının üstünde şimdi dev bir ABD Büyükelçiliği inşaatı yükseliyor. CHP ne yapıyor? TV kanalı satın almaya çalışıyor... İş Bankası'ndaki hisse senetlerini kaptırmamak için amansız bir mücadele veriyor...

Adam haklı!..

Gazi Mustafa Kemal suistimal ediliyor...

AOÇ tarumar edilirken ses etme... SEKA, Tekel, Eti Maden, Sümerbank, Şeker Fabrikaları satılırken yeri göğü inletme... Ne işi var CHP'in İş Bankası'nın hisse senetleri ile?.. İş Bankası da Varlık Fonu'na devredilse dünyanın sonu mu gelir?.. THY, Ziraat Bankası devredildi de kıyamet mi koptu?.. Hem mutlaka bir bildiği vardır dünya liderinin. THY, İş Bankası, Halkbank, Katarlılara satılsa kötü mü olur?.. Memlekete 3-5 kuruş para girse!..

Bir de şu Katar Emiri'nin hediye iddia ettiği iddia edilen lüks uçak... Ankara'nın derin kulislerinde konuşulanlara göre, uçak hibe değil. Karşılığı ödenecek ama tiko para ile de değil. Ya THY gibi bir kuruluşun hisse senetlerinin devri ya da Halkbank veya önemli bir savunma sanayi kuruluşunun Katar'a verilmesi formülleri üzerinde konuşuluyor. CHP de uyanıklık yapsın. Hazır yol açılmışken, fırsattan istifade o çok arzuladığı TV kanalını gitsin Katar'dan alsın!..

Miras dediğin nedir?..

Ana, babaların Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra yemeleri için çocuklarına bıraktığı mal varlıklarıdır.

Bence, formül bulunmuştur. Yakında bir Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması ile haberdar oluruz. CHP'nin siyaseti bırakıp medya alanında uğraş vermesi ülke adına daha yararlı olur!.. Böylece, zırt vırt olağanüstü kongre toplama külfetinden de kurtulmuş olurlar.. İşsiz kalan gazetecilere de yeni bir ekmek kapısı açılır!..

İtiraf edeyim; Adamlar çok usta.. Hem iktidarlar hem muhalefet. Sorunu ortaya çıkarıyorlar. Sonra da işi kitabına uyduruyorlar.

Goebbels mezarında dönüp duruyordur!..