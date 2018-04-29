'Katar, Türkiye ve İran'la su ve gıda alımı için görüşüyor'

Reuters haber ajansına konuşan bir Katarlı yetkili, Doha ile beş Arap ülkesi arasında yaşanan krizin ardından, olası bir gıda ve su sıkıntısına karşı Türkiye ve İran'la görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Hafta başında Doha'yla ilişkilerini donduran Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Katar'a en çok gıda ürünü ihraç eden iki ülke.

Suudi Arabistan'ın Katar'la kara sınırını kapatması nedeniyle karayolu üzerinden ülkeye hiçbir ürün giremiyor.

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, yeni anlaşmalar kapsamında ihraç ürülerinin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla ülkeye sokulacağını belirtti.

İthal ürünler ülkeye halihazırda limanlar ve havaalanları üzerinden girmeye devam ediyor.

Yetkili ayrıca, Katar'da dört hafta yetecek tahıl stoğu olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman es-Sani de Salı günü CNN'e, "2014 yılından bu yana stratejik stoğa sahibiz. Hayatın etkileneceğini düşünmüyoruz" dedi.

Katar'da yetkililer, krizin başından bu yana gıda konusunda panik yaşanmaması için halka çağrı yapıyor.

Krizin ortaya çıkmasının hemen ardından birçok kişi süpermarketlere ve bakkallara koşarak, stoklamak amacıyla süt ve diğer gıda ürünleri satın almıştı.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ise paniği engellemek için sosyal medyada, rafları dolu olan süpermarket fotoğrafları paylaşmıştı.