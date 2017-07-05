Katar: Türkiye ile yaptığımız askeri işbirliği Körfez ülkeleri için neden sorun olsun?

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a tanınan sürenin sona ermesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, diğer ülkeler tarafından uygulanan ablukanın 'açık bir saldırganlık ve hakaret' olduğunu söyledi.Al Sani, krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

Bakan Sani, Körfez ülkelerinin Türk üssünün kapatılması yönündeki talebine ilişkin "Türkiye ile yaptığımız askeri işbirliği diğer Körfez ülkeleri için neden sorun olsun ki... Bunun olması için bir sebep göremiyorum" sözleriyle Körfez ülkelerinin söz konusu talebinin kabul edilmediğini ima etti.

Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben, "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Al Sani, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chantham House'da yaptığı açıklamalarda, Katar'ın söz konusu ülkeler tarafından maruz kaldığı abluka karşısında ayakta kalacak güce sahip olduğunu ifade etti.

Al Sani, ablukaya rağmen Katar'ın 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapma konusunda garanti verebileceğini söyledi.