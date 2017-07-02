Katar: Türk üssünün kapatılması söz konusu değil

Övgü Pınar

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için 4 Arap ülkesi tarafından sunulan talep listesiyle ilgili sürenin dolmasına iki gün kala, Katar Dışişleri Bakanı, aralarında Türk askeri üssünün kapatılmasının da bulunduğu talepleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Cumartesi günü temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, talepler arasında yer alan Al Jazeera kanalının kapatılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından hazırlanan 13 maddelik listeyle ilgili kararını vermesi için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre tanınmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı, bu sürenin dolmasına 2 gün kala Cumartesi günü Roma'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Talepler listesi reddedilmek üzere hazırlanmış; kabul edilmek ya da müzakere edilmek üzere hazırlanmamış. Egemenliğimizi ihlal eden ya da Katar'a empoze edilen hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz."

"Uygun koşullarda" diyaloğa açık olduklarını da belirten Bakan, öte yandan "İhlal edilmemesi gereken uluslararası yasalar ve aşılmaması gereken sınırlar var" dedi.

Uluslararası yasaların "büyük ülkelerin küçük ülkelere kabadayılık taslamasına izin vermediğini" belirten El Sani, "Kimsenin bağımsız bir ülkeye ultimatom verme hakkı yoktur" diye konuştu.

Bakan El Sani, "Katar her türlü sonuçla yüzleşmeye hazırdır" diye ekledi.

'Türkiye ile ilişkilerimize gerçekten değer veriyoruz'

Roma'daki basın toplantısının yanı sıra Reuters ajansına da konuşan El Sani, Arap ülkelerinin talepleri arasında yer alan Türk askeri üssünün kapatılmasının "söz konusu olamayacağını" söyledi.

El Sani Reuters'a, "İmzalamış olduğumuz anlaşmalardan geri adım atmayacağız. Türkiye ile ilişkilerimize gerçekten değer veriyoruz" dedi.

Bakan Roma'daki basın toplantısında, Al Jazeera kanalını kapatmayacaklarını da belirtti ve diğer Arap ülkelerinin de dilerlerse kendi kanallarını açabileceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelo Alfano da El Sani ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "arabuluculuk ve gerginliğin düşürülmesi çalışmalarına tam destek" verdiğini söyledi.

Alfano, İtalya'nın tüm taraflarla irtibat halinde olduğunu belirtti ve "durumu daha da ağır hale getirecek olası eylemlerden kaçınılması" çağrısı yaptı.