Katar Tahran büyükelçisini yeniden İran'a gönderecek

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ile ikili ilişkileri \"tüm alanlarda güçlendirme\" kararına bağlı olarak, Tahran Büyükelçisi\'ni geri gönderileceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, \"Katar Devleti, diplomatik faaliyetlerini sürdürmek üzere Tahran Büyükelçisi geri dönecektir\" denildi ve Katar\'ın, İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri tüm alanlarda güçlendirme kararında\" olduğu vurgulandı.

Doha yönetimi Tahran Büyükelçisi\'ni, Suudi Arabistan\'ın bir Şii dinadamını idam etme kararına bağlı olarak, 2016 Ocak ayında Tahran\'da düzenlenen protesto gösterileri sırasında Suudi Büyükelçiliği\'ne saldırılmasının ardındran geri çekmişti.