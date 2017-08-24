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Dünya

Katar, Tahran büyükelçisini İran'a geri gönderiyor

'Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı' vurgulandı

24 Ağustos 2017 16:48

Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Doha yönetiminin 2016 yılının Ocak ayında çektiği Tahran büyükelçisinin diplomatik görevlerini yürütmek üzere İran'a döneceği belirtildi.

Hbaertürk'te yer alan habere göre "Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı" vurgulanan açıklamada, büyükelçinin İran'a döneceği tarih konusunda bilgi verilmedi.

İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt’in ardından Katar da Ocak 2016'da Tahran büyükelçisini geri çağırmıştı.

Katar'ın Tahran büyükelçisini görevini sürdürmek üzere İran'a geri göndermesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından başlayan Körfez krizinden sonra geldi.

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