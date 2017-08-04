Katar soruşturması Sarkozy'ye uzanabilir

Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rüşvet dağıttığı iddiaları, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye uzandı. Fransa'da açılan soruşturmada Sarkozy Katar'a yardımcı olmak için rüşvet almakla suçlanıyor.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için yolsuzluğa başvurduğu iddialar nedeniyle soruşturma açıldı. Savcıların, Katar ve Fransız şirketleri arasında bu dönemde yapılan milyonlarca dolar değerindeki en az iki anlaşmayı inceliyor. Sarkozy’nin de bu anlaşmalardan ‘pay aldığı’ iddia ediliyor.

Duvar'da yer alan habere göre soruşturulan anlaşmalar şunlar:

Katarlı bir şirketin Fransız enerji şirketi Veolia’dan hisse alması ve Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain’in yine bir Katar şirketine satılmadı. Daily Telegraph, Fransa’nın Katar’ın Dünya Kupası başvurusu lehine oy vermesi karşılığında Sarkozy’nin bu anlaşmalardan para almakla suçlandığını yazdı.

Dünya Kupası’nın 2018 ve 2022 yıllarında hangi ülkelerde düzenleneceğinin belirlenmesi süreci ilk günden bu yana yaygın yolsuzluk ve rüşvet iddialarının gölgesinde kalmış durumda. Dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter da ABD’de açılan soruşturma nedeniyle istifa etmek zorunda kalmış ve futboldan altı yıl men edilmişti. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselebildiği Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının kabul edilmesi tartışma yaratmıştı. Fransa’nın bu süreçte oynadığı rol de dikkat çekmişti.