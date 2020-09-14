Katar, şirketlerinin Türkiye’ye ihracatının artması için program başlattı

Katar Kalkınma Bankası, Katarlı şirketlerin Türkiye’ye ihracatı artırması için yeni bir ekonomik program başlattı.

Katar Kalkınma Bankası (Qatar Development Bank - QDB), Katarlı şirketlerin Türkiye’ye yönelik petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerin ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Buna göre; Türkiye’ye ihraç edilebilecek ürünlerin belirlenmesi için yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, vergi, ve muhasebe İK alanlarında hizmet veren Grant Thornton’un Türkiye birimi çalışma yapacak.

Çalışma ekibinin başında yer alan Grant Thornton Türkiye Turquality&Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Katar ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1972 yılında kuruldu. Özellikle son 10 yılda ikili ilişkilerde uzun yol kat edildi. Katar’la çeşitli alanlarda iş birliğimizi pekiştirecek çok sayıda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki iş birlikleri günden güne daha da güçleniyor” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasının planlandığını kaydeden Hatipağaoğlu, “Mayıs ayında Katar ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ikili para takası (swap) anlaşması 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmişti. Katar Kalkınma Bankası da Türkiye ile ticaret hacmini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yakın gelecekte yeni işbirlikleri için imzalar atılacaktır” diye konuştu.

İki ülke arasında 2015 yılında 783 milyon dolar olan ticaret hacmi 2019 yıl sonu itibariyle yüzde 82’lik artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin Katar’a başlıca ihracat ürünleri arasında elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri yer alıyor. Türkiye’nin Katar’dan başlıca ithalat ürünleri ise işlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri yer alıyor.