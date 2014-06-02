Katar Silahlı Kuvvetleri BMC'ye ortak mı oluyor?

Katar Silahlı Kuvvetleri, BMC'ye en yüksek teklifi veren Ethem Sancak'ın şirketi Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'ye ortak olmak için başvuruda bulundu.

Mali Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi nezdinde, dış kaynaklardan sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak olan 196.790.085 TL değerindeki 196.790.085 adet hisse üzerinde Ethem Sancak'ın rüçhan hakkının kısmi olarak kısıtlanması ve Ethem Sancak'ın rüçhan hakkının kısıtlandığı 149.999.999 TL değerindeki 149.999.999 adet hisseye Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi'nin (Qatar Armed Forces Industry Committee) iştirak etmesi işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Konu ile ilgili başvuru Kurulun internet sitesinde yayımlandı.