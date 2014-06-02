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Ekonomi

Katar Silahlı Kuvvetleri BMC'ye ortak mı oluyor?

Katar Silahlı Kuvvetleri BMC'nin 149.999.999 adet hissesini alarak ortak oldu

02 Haziran 2014 22:19

Katar Silahlı Kuvvetleri, BMC'ye en yüksek teklifi veren Ethem Sancak'ın şirketi Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'ye ortak  olmak için başvuruda bulundu.

Mali Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi nezdinde, dış kaynaklardan sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak olan 196.790.085 TL değerindeki 196.790.085 adet hisse üzerinde Ethem Sancak'ın rüçhan hakkının kısmi olarak kısıtlanması ve Ethem Sancak'ın rüçhan hakkının kısıtlandığı 149.999.999 TL değerindeki 149.999.999 adet hisseye Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi'nin (Qatar Armed Forces Industry Committee) iştirak etmesi işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Konu ile ilgili başvuru Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

 

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