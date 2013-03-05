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Dünya

Katar Şeyhi, Yunanistan'da 6 ada aldı

Dünyanın en zenginlerinden birisi olan Katar Şeyhi, Yunanistan'da 6 ada aldı

05 Mart 2013 11:36

Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani 8.4 milyon euro ödeyerek Yunanistan’da 6 ada satın aldı.

Yunanistan ile İtalya arasındaki İyon denizinde bulunan Ehinadon adalarından 5 bin dönümlük Oksia adası için 4.9 milyon euro ödeyen Al Sani, toplam 1600 dönüm olan diğer 5 ada için de 3.5 milyon euro verdi.

Satışlar, Yunan devletinin, Al Sani’nin bu adalarda imar planları ile ilgili taleplerine yeşil ışık yakması üzerine gerçekleşti.


'250 metrekare ancak tuvalete yeter'


Yorgo Kirbaki'nin Hürriyet'teki haberine göre, Ehinadon adalarının bağlı olduğu İthaki Adası Belediye Başkanı Yiannis Kasianos “Katar Emiri, Oksia adasında saray inşa etmek istiyor. İlk başta Tapu kadastro dairesinde sadece 250 metrekarelik imar izni verileceği söylendiğinde, adamları aracılığıyla cevabı ‘250 metrekare ancak tuvalete yeter’ olmuştu” dedi.


24 çocuğun hepsine hediye ada


Kassianos, 24 çocuğu bulunan Al Sani’nin her çocuğuna bir ada hediye etmek niyetinde olduğunu da belirterek “Bakarsınız bize yeni Belediye Sarayı binası bile inşa eder” diye konuştu.

Serveti 30 milyar Euro'nun üzerinde hesaplanan Al Sani dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.

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