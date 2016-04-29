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Spor

Katar, Sergen Yalçın’a servet teklif etti!

Sergen’in 2,5 milyon Eurou’luk teklife kısa zamanda cevap vermesi bekleniyor

29 Nisan 2016 19:06

Katar’ın Al Gharafa Kulübü teknik direktörlük için Sergen Yalçın’a yıllık 2,5 milyon Euro’luk teklif yaptı. Resmi teklif iletilen Sergen’in kararını 1-2 gün içerisinde vermesi bekleniyor.

Sporcope’un haberine göre, Al Gharafa Kulübü Sergen Yalçın’ın peşine düştü. Katarlı yöneticiler menajerler aracılığı ile bonuslar hariç yıllık 2.5 milyon euro teklif edilen Yalçın'dan gelecek haberi bekliyor.

Tabata’nın formasını Al Rayyan’ın şampiyon olduğu Katar Ligi’nde Al Gharafa takımı sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

2013-2014 yılında teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor’da başlayan Sergen Yalçın son olarak Sivasspor’u çalıştırmıştı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in de gelecek sezon Sergen Yalçın’ı takımın başına getireceği haberleri ortaya çıkmıştı.

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