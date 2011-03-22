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Dünya

KATAR SAVAŞ UÇAKLARI ZORUNLU İNİŞ YAPTI LEFKOŞA (A.A)

22 Mart 2011 21:44

-KATAR SAVAŞ UÇAKLARI ZORUNLU İNİŞ YAPTI LEFKOŞA (A.A) - 22.03.2011 - Katar Hava Kuvvetlerine bağlı iki adet Mirage 2000-5 EDA tipi savaş uçağıyla, bir adet C-17 Globemaster III nakliye uçağının yakıt ikmali yapmak için, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka havaalanına zorunlu iniş yaptı. Uçakların yakıt ikmali yaptıktan sonra Larnaka'dan ayrıldığı bildirildi. Rum radyosunun haberine göre, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, ''Rum Sivil Havacılık Dairesinin, uluslararası kurallar çerçevesinde faaliyet göstererek; Katar Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarına Larnaka havaalanına iniş yapma ve yakıt ikmali yapma izni vermek zorunda kaldığını'' belirtti. Stefanu, uçaklar havadayken iniş ve yakıt ikmali için izin istediklerini fakat Rum tarafının kendilerine önce izin vermediğini; yakıtları kalmadığı için zorunlu iniş yapmayı istemelerinden sonra ise uçaklara izin verildiğini kaydetti. Stefanu, Libya'ya yönelik operasyonla ilgili bir soru üzerine, Rum tarafının Libya'daki askeri operasyonlara müdahil olmamayı istediğini ifade etti.

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