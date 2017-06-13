Katar Prensesi: Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağız

Katar Prensesi Şeyha El Mayassa Es Sani, Suudi Arabistan’ın başını çektiği dokuz ülkenin Katar’la ilişkilerini kestiği bir dönemde Türkiye’nin desteğine atıfta bulunarak, "Türkiye’nin yaptıklarını ve dostluğunu asla unutmayacağız" dedi.

Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani'nin haberi şöyle:

Katar’daki sanat kurumlarının ve Katar Müzeleri’nin başında bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Es Sani’nin kız kardeşi Prenses Şeyha El Mayassa Es Sani, Katar’da ve hatta dünyada kültür-sanat dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Sanat dünyasının kraliçesi

Sanat dünyasına ve sanatçılara verdiği destekle bilinen Prenses, aynı zamanda da Forbes dergisi tarafından ‘Sanat dünyasının kraliçesi’ ve ‘Dünyanın en güçlü 100 kadını’ arasında gösterilmişti. Başında bulunduğu Katar Müzeleri, aralarında Damien Hirst, Andy Warhol ve Cezanne gibi sanatçıların eserlerinin de bulunduğu zengin koleksiyonu ve yıllık 1 milyar dolar olan bütçesini de yine Prenses El Mayassa’ya borçlu.

Doha’nın merkezindeki en büyük sanat galerilerinden birinde, modern sanat merkezine dönüştürülen eski ‘İtfaiye İstasyonu’nda, açılışını Prenses Mayassa’nın yapacağı bir sergideyiz. Burada, Katar Müzeleri’nin dokuz aydır atölye çalışmalarını desteklediği yerli ve yabancı 20 sanatçının eserleri sergileniyor. Soyut sanat örnekleriyle dolu yağlıboya tablolar, kübik heykeller, video enstalasyonları vs. ile Doğulu ve Batılı küratörlerle sanatçıların yer aldığı bu uluslararası ortamda kendimizi Orta Doğu’da değil de New York’ta, Soho’nun göbeğinde bir sergi açılışında gibi hissediyoruz. Prenses Şeyha El Mayassa salona girdiğinde herkes saygıyla eğiliyor.

Kapımız her zaman açık

Katar Müzeleri’nin CEO’su ve Prenses El Mayassa’nın özel Danışmanı Mansur bin İbrahim El Mahmud’dan beni Prenses’le tanıştırmasını rica ediyorum. “Tamam” diyor. Prenses sergiyi gezmeyi bitirdikten sonra yanına gidiyorum, El Mahmud, beni Prenses’le tanıştırıp Türkiye’den geldiğimi söyler söylemez Mayassa bana dönüp içten bir şekilde gülümsüyor, "Hoşgeldiniz, Türkiye’den gelenlere her zaman kapımız açık, sizi burada gördüğümüze çok sevindik” diyor. Gazeteci olduğumu söyleyip “Türkiye’ye ve Türk halkına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?” diyorum. “Türkiye’nin bize yaptıklarını asla unutmayacağız” diyor ve şöyle devam ediyor: “Türkiye’yle Katar’ın ilişkileri her zaman çok iyi olmuştur. Katar’da da çok güzel bir Türk toplumu var. Biz Türkiye’nin ve Türk halkının bize yaptıklarını ve dostluğunu asla unutmayacağız...”

"B planıyken Aplanı oldu"

Katar'da FIFA 2022 Dünya Kupası için yapımı süren ve 2018 Ağustosu’nda bitirilmesi planlanan metro inşaatının yapımında yer alan Türk şirketlerinden birinin başında bulunan Türk inşaatçı Hamdi Güneş, Körfez ülkeleriyle yaşanan krizin ardından Katar’daki birçok inşaat şirketinin alternatif pazar olarak yüzünü Türkiye’de döndüğünü söylüyor. Güneş, durumu şöyle anlatıyor: “Bu abluka başladıktan sonra hem Katarlı hem de yabancı inşaat şirketlerinden ‘Buraya malzeme getirmek için İstanbul’da acil ofis açmak istiyoruz, nasıl yapabiliriz, bize yardımcı olur musunuz?’ diye telefonlar alıyoruz. Özellikle çelik ve hırdavat malzemeleriyle ilgili ciddi sıkıntı olabileceğini düşündüğümüz için biz de yardımcı oluyoruz. Aynı şey gıda sektöründe de geçerli. Bu krizden sonra Katarlılar, Türkiye’den gelen gıda ürünlerinin hem daha ucuz hem daha kaliteli olduğunu gördü. O yüzden Türkiye her iki sektörde de Katar’ın B planıyken A planı oldu.”

Türkiye önemli rol oynadı

Katarlı işadamı Khalid El Yazeedi, Katar’ın en büyük petrol şirketi olan ‘Qatar Petroleum’ şirketinde çalışıyor. El Yazeedi, Körfez ülkeleriyle yaşanan gerilim ve ablukadan sonra Katarlı işadamlarının yatırım yapmak için Türkiye’yi daha çok düşüneceklerini söylüyor. El Yazeedi, “Körfez ülkeleri gerçekleri söylemiyor, yalan ithamlarla Katar’ı izole etmeye çalışıyorlar. Türkiye bu durumda, özellikle gıda pazarında çok önemli bir rol oynadı. Ben işlerini büyütmek isteyen birçok Katarlı işadamının şimdi Türkiye’de iş yapmayı düşündüklerini biliyorum. Katarlı işadamları yüzünü artık Türkiye’ye dönüyor” diyor.

"Kocam ve babam kızar" pozu

İtfaiye İstasyonu’ndaki sergide Prenses El Mayassa’nın en çok ilgi gösterdiği işlerden biri, 32 yaşındaki sanatçı Meryem Ahmed’e ait ‘İstikrar’ isimli resim ve heykel oluyor. “Bu çalışmamda Katarlı kadınların geleneklerine bağlı, istikrarlı ve güçlü olduklarını anlatmak istedim” diyor. Bursa’da bir evleri olduğunu söyleyen Meryem, heykelinin kilini yaptıktan sonra bronzla kaplatmak için Bursa’ya geldiğini ve heykeli orada tamamladığını söylüyor: “Türkiye’de bu tür sanat çalışmalarını çok güzel yapıyorlar, o yüzden Bursa’daki bir atölyeyi tercih ettim.” Üniversitede tıbbi laboratuvar okuyan, bir yandan da sanat okuluna gidip sanat çalışmalarına devam eden Meryem, iş fotoğraf çekmeye gelince fotoğraflarda yüzünün gözükmesini kesinlikle istemiyor, “Kocam ve babam kızar” diyor. Biz de kararına saygı gösterip kendisini arkadan çekiyoruz.

Katar, komşusu Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alındı. Katar’daki marketlerde her türlü gıda maddesi rahatlıkla bulunabiliyor. Türkiye’den de giden ürünlerin bulunduğu marketlerde alışveriş normal seyrinde devam ediyor. Marketlerde alışveriş yapan müşteriler, gıda stoklamak için herhangi bir neden görmediklerini söylüyor.