Katar 'oturup konuşmak' istiyor

Körfez'in önde gelen ülkelerinin terörü desteklediği gerekçesiyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığı Katar, krizin aşılması için aracı ülkelerin devreye girmesine açık olduğunu duyurdu.

Doha Yönetimi adına açıklama, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani'den geldi. CNN International'a konuşan El Tani, "Biz burada süper güç değiliz. Meseleleri çatışmayla çözmeye de inanmıyoruz. Oturup konuşmak istiyoruz" dedi.

"Suçlama, çelişkilerle dolu"

El Tani, yaptırımları da içeren diplomatik adımların gerekçesi olarak gösterilen suçlamalara da yanıt verdi. Katarlı bakan; IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi örgütlere Doha'nın destek verdiği iddiası için "çekişkilerle dolu" değerlendirmesinde bulundu.

El Tani, "Hem İran'ı, hem Suriye'deki aşırıcı grupları, hem Suudi Arabistan'da ve Yemen'de Müslüman Kardeşleri, hem de diğer yandan Husileri desteklediğimizi söylüyor. Savaş alanında, bunlar birbirine düşmanlar" diye konuştu.

"Yaptırımları doğru bulmuyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iftar sonrası yaptığı açıklamada Katar'a yönelik yaptırımları eleştirdi.

"Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, "Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına, yararına değildir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap Yarımadası'ndaki krize çözüm amacıyla dün başlattığı telefon diplomasisini de sürdürdü.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bölgedeki meselelerin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini hatırlatan Erdoğan, gerilimin düşürülmesi için Türkiye olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt Emiri Suudi Arabistan'a gitti

Öte yandan Kuveyt, krizin aşılması için arabulucuk rolü üstlendi. Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah, konuyu Suudi Arabistan Kralı ile yüzyüze görüşmek için Cidde'ye gitti.

Krizin patlak vermesinin ardından Kuveyt Emiri, Kral Selman'ın danışmanı ve Katar Emiri ile telefon görüşmesi yapmıştı. Kuveyt Emiri'nin görüşmede Katarlı mevkidaşına itidal çağrısında bulunarak, "kardeşler arasındaki gerginliği" dindirme çabalarına şans tanımasını istediği belirtiliyor.

Katar krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler'den de arabuluculuk teklifi geldi. BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in ihtiyaç duyulması halinde arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman arabuluculuğa hazır" açıklamasını yaptı.

Katar'a teröre destek suçlaması

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararının arkasında teröre destek suçlamaları yatıyor.

Tarihi karar sonrası Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Katar, IŞİD ve El Kaide gibi grupları desteklemenin yanı sıra Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'ın Şii bölgesi Katif'te İran'ın yanlısı terörist gruplara arka çıkmakla suçlanmıştı.

Diplomatik ilişkileri kesme kararı çerçevesinde Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatma kararı almış, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması istenmişti. Katar'a yönelik diplomatik tecrite Maldivler ile Libya'nın doğusunda bulunan ve uluslararası toplumca tanınmayan hükümet de katılmıştı.

Son olarak Ürdün, Katar'la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldı. Katar'ın sahibi olduğu El Cezire'nin Amman ofisi kapatıldı.

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Reuters/AFP/dpa,ÖA/CÖ