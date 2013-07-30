Katar, Mısır'ın telefonlarını açmıyor mu?

Mısır Maliye Bakanlığı yetkilileri, Katarlı yetkililerin telefonlarına ve elektronik postalarına cevap vermediklerini belirtti. Bakanlık yetkilisi, '3 Haziran'dan bu yana Katarlı yetkililerle görüşemiyoruz. Katar'ın ağustos ayı başında 2 milyar doları, eylül ve takip eden aylar içinde de geri kalan kredi miktarını ödemesi gerekiyor' dedi.

Mursi zamanında Katar, Mısır'a en fazla dış yardımı yapan ülkelerin başında geliyordu. Geçen yıl Katar, Mısır'a 5,5 milyar doları kredi, kalanı tahvil olmak üzere 8 milyar dolarlık kredi vermeyi taahhüt etti. Katar'ın şimdiye kadar Mısır Merkez Bankası'na 3,5 milyar dolar ödeme yaptığı kaydediliyor. Katar, Mısır'da darbe sonrası geçici yönetimi kutlayan Arap ülkeler arasında yer alıyor.