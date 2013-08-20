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Dünya

Katar, 'Mısır'a yardım ediyoruz' dedi, İhvan'ı telaffuz etmedi

Katar Dışişleri Bakanı Atiye: Mısır’da sadece belli bir partiye veya siyasi görüşten olan kişilere değil, tüm Mısır halkına yardım ediyoruz

20 Ağustos 2013 11:22

Katar Dışişleri Bakanı Halid bin Muhammed Atiye Müslüman Kardeşler’e (İhvan) değil, Mısır’a yardım ettiklerini söyledi

Katar Dışişleri Bakanı Halid bin Muhammed Atiye Müslüman Kardeşler’e (İhvan) değil, Mısır’a yardım ettiklerini söyledi. AFP’nin haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’la ortak basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Atiye, Katar’ın Mısır’a yardımları konusunda yanlış anlaşılmaların olduğunu savundu. Katar’ın, Mısır’da sadece belli bir partiye veya siyasi görüşten olan kişilere değil, tüm Mısır halkına yardım ettiğini belirten Atiye, “Mısır’a yardımlarımız devrimden hemen sonra başladı ve bugün de devam ediyor” dedi. Mısır’daki krizin çözümü için görüşmeler başlatılması gerektiğini belirten Atiye, mevcut durumun Mısır’ın yararına olmadığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius da Mısır’daki olayları takip eden herkesin şiddetin derhal durması ve görüşmelerin başlaması gerektiğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Hollande’ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el Faysal’la görüşmesine katılacağını belirten Fabius, Mısır’daki soruna hep birlikte çözüm bulmak istediklerini söyledi. Katar yönetimi, çarşamba günü Mısır yönetiminin göstericilere uyguladığı şiddeti kınamıştı.

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katarihvanKatar Dışişleri Bakanı Halid bin Muhammed Atiye

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