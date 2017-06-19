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Dünya

Katar: Masaya oturmayacağız; Türkiye'ye güveniyoruz

"Türkiye, Kuveyt ve Umman'a bağlı olan bir yedek planımız bulunuyor"

19 Haziran 2017 19:39

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, 'Kriz devam ettiği sürece; Katar Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güvenmeyi sürdürecektir' diye konuştu.

Arap ülkeleriyle pazarlığa oturmayacaklarının altını çizen Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE ve Oman'dan herhangi bir talep almadıklarını da belirtti.

Pazarlıkların başlamasını için Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Sani, "Türkiye, Kuveyt ve Umman'a bağlı olan bir yedek planımız bulunuyor. İran da hava ulaşımı için bize destek olmaya devam ediyor" diye konuştu.

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