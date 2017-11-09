Katar, Kuveyt'te askeri ataşelik açtı

Katar'ın Kuveyt'te askeri ataşelik açtığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveyt'teki askeri ataşeliğin açılışı GenelKurmay Başkanı Ganim Şahin el-Ganim tarafından gerçekleştirdi.

Katar'ın Kuveyt'teki askeri ataşesi olan Tümgeneral İbrahim Said el-Kebisi'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, "Açılan ataşeliğin savunma ve askeri işbirliği başta olmak üzere kardeş iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin ulaştığı boyutları ve ortak çıkarların genişletilmesini yansıttığı" belirtildi.

Kebisi ayrıca, ataşeliğin Katar Silahlı Kuvvetleri ile Kuveyt ordusu arasında verimli işbirliğinin ve iletişimin köprüsü olacağını, askeri öğrencilere eğitimfırsatı sunulması aracılığıyla da ülkeler arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendireceğini ifade etti.