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BBC Türkçe

Katar krizi: S. Arabistan ve müttefikleri toplanıyor

Dört Arap ülkesinin taleplerini yerine getirmesi için Katar'a verdikleri ek süre doldu. Bu ülkelerin dışişleri bakanları bundan sonra ne yapılacağını tartışmak için Mısır'da buluşacak.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, Katar kriziyle atacakları yeni adımları tartışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.

Yaklaşık bir ay önce Katar'a yönelik yaptırımlara girişen ülkeler iki hafta önce bir talepler listesi hazırlamıştı. Bu talepler için verilen ek süre Salı gecesi doldu.

Dört ülkenin talepleri arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyor.

Katar taleplerin 'gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını' belirtiyor.

Katar Dışişleri Bakanı Şey Muhammed bin Abdul Rahman el-Sani, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu talepler, terörizmle ilgili değil. İfade özgürlüğünün durdurulmasından bahsediliyor" diye konuştu.

Dört Arap ülkesi 'terörizmi desteklediği' suçlamasıyla Katar'a ekonomik ve diplomatik ambargo uyguluyor. Katar ise bu suçlamayı reddediyor.

Olay, on yıllardır Körfez'de yaşanan en büyük kriz olarak değerlendiriliyor.

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