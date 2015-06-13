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Dünya

Katar kraliyet ailesinin villası IŞİD'in karargahı oldu

IŞİD'in elindeki yapının isminin Mozeh Sarayı olduğu ve Katar Emiri’nin annesi Emira Mozeh için yaptırsığı iddia edildi

13 Haziran 2015 19:55

IŞİD, Katar Kraliyet ailesine ait olduğunu iddia ettiği lüks bir villanın fotoğraflarını paylaştı. İddiaya göre IŞİD’in eline geçmiş olan lüks villa Suriye’de bulunmakta ve karargaha olarak kullanılmakta.

Twitter’da bu lüks yapının inşasında çalıştığını iddia eden bir kullanıcı ise inşaatın 2009’da başladığını ancak savaş başladığında duraksadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları bu yapının isminin Mozeh Sarayı olduğunu ve Katar Emiri’nin annesi Emira Mozeh için yaptırıldığını iddia etti.

Yapının mimarisinin Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin Londra'daki eviyle benzerlik taşıması da iddiaları doğrular nitelikte.

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