"Katar, İstanbul ve Türkiye'nin birkaç farklı şehrinde arsa satın alacak"

Ankara'da 3.5 saatlik Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesinden Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım kararı çıktı. Star yazarı Ersoy Dede, 15 milyar dolar ile neler yapacağını aktardı. Buna göre, "Başta doğalgazın katma değer olarak kullanılacağı enerji projeleri olmak üzere, gayrimenkul ve gıda üretim tesisleri yapımına odaklı olacak. Ayrıca, İstanbul ve Türkiye’nin birkaç farklı şehrinde arsa alacaklar."

Dede, Katar başta olmak üzere birçok Körfez fonuna hukuk danışmanlığı yapan Sinan Civriz’in değerlendirmelerini bugünkü köşesinden paylaştı. Dede Katar'ın 100 milyar dolar ile geldiğini öne sürerek şunları kaydetti:

ABD’nin Türkiye’yi hedef alan finansal saldırısı sonrası 15 milyar dolarlık doğrudan yatırımla Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin kafasındaki Türkiye algısı zannedilenden daha başka.. Katar başta olmak üzere birçok Körfez fonuna hukuk danışmanlığı yapan Sinan Civriz’e göre, bu daha başlangıç.. Dün, doğrudan yatırımlar konusunda aradığım Sinan Civriz, 15 milyar dolardan sonra Katar'ın Londra merkezli fonlarındaki en az 100 milyar doların daha Türkiye'ye geleceğini söylüyor.. Bilindiği üzere Katar, Türkiye’de yeni değil.. Abank ile bankacılık sektörüne girmişti.. Ardından QNB ile Finansbank’ı aldı. Sonra beIN ile Digiturk’u.. Yaklaşık 2,75 milyar euro Finansbank için, 1,4 milyar dolar da Digiturk için verdi.. Boyner’de, BMC’de ve daha pek çok markanın içinde de ortaklıkları var.. Peki şimdi ne yapacak?.. Yani bu 15 milyar dolarlık yeni doğrudan yatırım paketinde neler olacak?.. Sinan Civriz’e göre bu yatırımlar; başta doğalgazın katma değer olarak kullanılacağı enerji projeleri olmak üzere, gayrimenkul ve gıda üretim tesisleri yapımına odaklı olacak. Ayrıca, İstanbul ve Türkiye’nin birkaç farklı şehrinde arsa alacaklar.. Ama benim dikkatle takip edeceğim süreç, Katar’ın başta Londra olmak üzere başka ülkelerdeki fonlarını nasıl Türkiye’ye çekeceği.. Katar’ın dünyada farklı farklı kalemlerde, 600 milyar dolar civarında yatırımı var.. Ve şu anda kendini en fazla güvende hissettiği ülke Türkiye.. Elbette bunun sonuçlarını müspet anlamda göreceğiz..