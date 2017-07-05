T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Katar: İran'la sağlıklı bir ilişkiye sahip olmalıyız

Körfez ülkeleri Mısır'da Doha'ya yönelik ek önlemleri görüşürken, Katar Dışişleri Bakanı diyalog çağrısını yineledi. Bakan ayrıca "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

05 Temmuz 2017 21:15

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani "Verilen 48 saatlik ek sürenin sonuna yaklaşılırken, uluslararası hukukun ihlal edilmiş olmasına ve söz konusu abluka açık bir saldırganlık örneği ve tüm uluslararası anlaşmalara karşı bir hakaret niteliğinde olmasına rağmen, Katar diyalog çağrısını yinelemektedir" şeklinde konuştu.

Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben ise İran ile paylaştıkları doğalgaz rezervlerine gönderme yaparak "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a karşı bir kampanya yürüttüğünü savunan El Tani, "Ablukayı sonlandırmak için bağımsızlığımızdan vazgeçmemizi talep ediyorlar" şeklinde konuştu.

Arap ülkeleri Katar'ı görüşüyor

Katar'ın, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin 13 maddelik talepler listesini geri çevirmesi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın temsilcileri bundan sonra atılacak adımları görüşmek üzere sabah saatlerinde Kahire'de bir araya geldi.

Doha yönetimini terörizmi desteklemekle suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddelik talepleri arasında, taraflı yayın yaptığını iddia ettikleri El Cezire televizyonunun kapatılması ve Katar'ın Müslüman Kardeşler'e desteğini kesmesi de bulunuyor.

Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkeleri, 13 maddelik listeyi kabul etmesi için Doha yönetimine önce 10 gün süre tanımış, daha sonra bu süreyi 48 saat daha uzatmıştı. Ek süre dün gece sona ermişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/BW,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KörfezMısır DohaKatar Dışişleri BakanıDışişleri BakanıMuhammedAbdulrahman TaniKatarSaniArabistanBirleşik Arap Emirlikleri Katar TaniSuudi ArabistanSuudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri BahreynMısırKahire

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24