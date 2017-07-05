Katar: İran'la sağlıklı bir ilişkiye sahip olmalıyız

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani "Verilen 48 saatlik ek sürenin sonuna yaklaşılırken, uluslararası hukukun ihlal edilmiş olmasına ve söz konusu abluka açık bir saldırganlık örneği ve tüm uluslararası anlaşmalara karşı bir hakaret niteliğinde olmasına rağmen, Katar diyalog çağrısını yinelemektedir" şeklinde konuştu.

Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben ise İran ile paylaştıkları doğalgaz rezervlerine gönderme yaparak "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a karşı bir kampanya yürüttüğünü savunan El Tani, "Ablukayı sonlandırmak için bağımsızlığımızdan vazgeçmemizi talep ediyorlar" şeklinde konuştu.

Arap ülkeleri Katar'ı görüşüyor

Katar'ın, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin 13 maddelik talepler listesini geri çevirmesi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın temsilcileri bundan sonra atılacak adımları görüşmek üzere sabah saatlerinde Kahire'de bir araya geldi.

Doha yönetimini terörizmi desteklemekle suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddelik talepleri arasında, taraflı yayın yaptığını iddia ettikleri El Cezire televizyonunun kapatılması ve Katar'ın Müslüman Kardeşler'e desteğini kesmesi de bulunuyor.

Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkeleri, 13 maddelik listeyi kabul etmesi için Doha yönetimine önce 10 gün süre tanımış, daha sonra bu süreyi 48 saat daha uzatmıştı. Ek süre dün gece sona ermişti.

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AFP/BW,BD