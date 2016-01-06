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Dünya

Katar, İran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Suudilerin İran'a yönelik hamlesine Bahreyn'den sonra katılan üçüncü Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkesi Katar oldu

06 Ocak 2016 23:42

Katar, İran Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı. Suudi Arabistan-İran geriliminin ardından müttefik ülkelerden Bahreyn, Sudan ve Kuveyt de Büyükelçilerini İran'dan geri çekmişti.

Suudi Arabistan’ın Şii din adamı Ayetullah Nimr Bakır el-Nimr’i idam etmesinin ardından İran’ın başkenti Tahran’daki Suudi Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki Suudi Konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Arap yarımadasındaki Suudi Arabistan müttefiki ülkelerden İran’a tepkiler devam ediyor. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından bu kez Katar büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Böylece Suudilerin İran'a yönelik hamlesine Bahreyn'den sonra katılan üçüncü Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkesi Katar oldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Katar'ın, Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıların ardından büyükelçisini geri çekme kararı aldığı aktarıldı. 

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