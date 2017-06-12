Katar, İngiltere'den yardım istedi

Boris Johnson, Londra'da Katarlı mevkidaşı ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz terör tehdidi ortak ve bu beladan kurtulmak için birlikte çalışmamız mecburi. Kuveyt Emiri'nin bir yol bulunması için yürüttüğü çabaları destekliyorum ve bütün taraflara arabuluculuğa bir şans vermeleri çağrısında bulunacağım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdülkerim El-Hireyci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Halife Şahin el-Marar ve Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya gelmiş ve Katar krizini ele almıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn son olarak Katar vatandaşlarına ülkelerinden ayrılmaları için 14 gün süre vermişti. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn vatandaşlarıyla evli Katarlılar ise ülkede kalabilecek.