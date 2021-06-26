Katar'ın madalyalı atleti Abdalelah Haroun trafik kazasında yaşamını yitirdi

2017 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre yarışında bronz madalya alan ve Katar'ın da olimpiyat takımında yer alan Abdalelah Haroun hayatını kaybetti.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na günler kalan atletizm dünyasını üzüntüye boğan bir haber geldi. Sudan doğumlu olan ve 2015 yılından bu yana Katar Milli Takımı için yarışan Abdalelah Haroun, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Olimpiyatlarda yarışacak Katar takımda da yer alan Haroun, 4 yıl önce Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre yarışında bronz madalya kazanmıştı.

Katar Olimpiyat Takımı’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Katar sprinter takımı ve dünya 400 metre bronz madalya sahibi Abdalelah Haroun bugün öldü" ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında Katar Milli Takımı’na katılan 24 yaşındaki atlet, Asya salon rekorunu elinde bulunduruyordu.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen ve Japonya’nın başkenti Tokyo’daki olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.