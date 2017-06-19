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Dünya
Deutsche Welle

Katar ile Türkiye'den ortak tatbikat

Katar'a asker gönderilmesine TBMM onayından yaklaşık iki hafta sonra iki ülke, ilk kez askeri tatbikat düzenledi

19 Haziran 2017 19:29

Körfez ülkelerinin diplomatik ilişkileri kestiği Katar, Türk askerleri ile bölgedeki ilk askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Askeri tatbikatın yapıldığı haberini Doha merkezli Al Jazeera televizyonu duyurdu. Haberde Türk askerlerinin Pazar günü Doha'ya vardığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan askeri kaynaklar ise Doha'ya giden Türk askeri olmadığını, tatbikata halihazırda ülkede olan Türk askerlerinin katıldığını aktardı. Tarık Bin Ziyad Üssü'nde yapılan askeri tatbikatın çok önceden planlandığı da belirtildi.

Meclis onayından iki hafta sonra ilk tatbikat

Körfez'in önde gelen ülkeleri tarafından diplomatik ve ekonomik olarak tecrit edilen Katar'a Türk askeri konuşlandırılmasını öngören tasarı iki hafta önce TBMM'de kabul edilmişti. Katar'a gönderilecek birliğin asli vazifesi, "Tatbikatlar ve eğitimler vasıtasıyla Katar'ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek, terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlamak" olarak tanımlanıyor.

Türkiye'nin Ortadoğu'daki tek üssü olan Katar'daki askeri tesisin kurulması için anlaşma 2014 yılında imzalanmıştı. Üssün hazırlıklarını yürütmek amacıyla 80'den fazla Türk askerinin bölgede olduğu biliniyor. Katar'daki Türk üssüne 600'e yakın askerin konuşlandırılması planlanıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın öncülüğündeki Arap ülkeleri, terörü desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Ankara, ihracatın durdurulması, sınırların kapatılması, uçak seferlerinin askıya alınması gibi yaptırımları da kapsayan Doha'ya yönelik adımları eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda krizin aşılması için taraflarla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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