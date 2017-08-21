Katar ile Suudi Arabistan arasında bu sefer de hac gerginliği

Katar ile Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri arasındaki gerilim sürüyor. Suudi devlet havayolu taşıma şirketi bir açıklama yaparak, Doha Havaalanı'ndan gerekli izinleri alamadıkları gerekçesiyle Katarlı hacıları Suudi Arabistan'a götürmek için uçak gönderemediklerini iddia etti.

Geçen hafta Suudi Arabistan, Katarlı hacılara yardımcı olacağını söylemiş ve kapatılan Katar sınırını açacağını duyurmuştu. Kral Selman da emir vererek Katar'a uçak gönderilmesini istemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Katar Havacılık Müdürlüğü (CAA), iddiaları yalanlayarak, izin başvurusunun önceki yıllarda olduğu gibi kendilerine değil, Katar Hac Heyeti'ne yapılması gerektiğini hatırlattı.