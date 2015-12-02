Katar'la karşılıklı vizeler kaldırıldı, doğalgaz anlaşması imzalandı

Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi ardından yaşanabilecek muhtemel bir doğalgaz krizine karşı adım atılarak, Katar Petrol şirketi ile BOTAŞ arasında sıvılaştırılmış doğalgaz alımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Katar'la karşılıklı olarak da vizeler kaldırıldı.

Radikal’de yer alan habere göre; BOTAŞ ile Katar Petrol doğalgaz alımına yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani arasında gerçekleştirilen baş başa görüşme sonrası geldi. Emirlik Divanı'nda, basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Bu toplantının ardından ise heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan'ın Katar gezisine Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bugün bana göre bütün anlaşmalar çok çok önemli. Bunların içinde 16. adım diye bir adım attık ki vizelerin kaldırılması. Katar ve Türkiye arasında vizeler kaldırılmış oldu. Rahatlıkla Katar ve Türk vatandaşları iki ülke arasında gidip gelebilecekler. Bu adeta bir son saniye adımı diyebiliriz. Hemen pratik bir şekilde talimatları ilgili birimlerimize verdik. Ve karşılıklı notaları göndermek suretiyle bu adımı atmış olduk.

(BOTAŞ ve Katar Petrol arasındaki doğalgaz anlaşması )

Bu konuyla ilgili aslında Katar petrolünün ta geçmişten bu yana yani Türkiye'de LNG yatırımına girme teşebbüsü de vardı. Tabii şu anda Türkiye'de malum gelişmeler sebebiyle de LNG noktasında nasıl bir adım atabiliriz ve Türkiye'nin bir yatırıma LNG depolama noktasında girebilir miyiz bunun arayışı içerisindeydiler. Biz de buna olumlu baktığımızı söyledik. Şu anda bu konu ile ilgili gerek özel sektörün gerekse devletin biliyorsunuz LNG depolama tesisleri var. Burada belki hükümetten hükümete veyahutta farklı bir şekilde bir yatırım adımı atılmış olacak."