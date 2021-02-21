Katar ile 10 farklı anlaşma imzalanmış

Yüksek Stratejik Komite (YSK) mekanizmasının altıncı görüşmesinde orsa İstanbul’un yüzde 10’unun, İstinyePark ve Antalya Liman İşletmeleri’nin Katar’a devredilmesi gibi 10 farklı anlaşmanın imzalandığı belirtilmişti. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge ile anlaşmaların içeriğine dair ayrıntıları sordu. Karaca “Kamuoyunda daha önce bilinenler dışında hiçbir ciddi ve ayrıntılı talebimize yanıt vermiyorlar" dedi.

Karaca'nın soru önergesine Ticaret Bakanlığı tarafından “Söz konusu mutabakat zaptı kapsamında, iki ülke serbest bölgelerinin tanıtımı amacıyla birlikte etkinlikler düzenlenmesi ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlandığı” ifade edilen yanıtta bu sayede iki ülke ve ülke firmalarının ticari faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı anlatıldı. Yanıtta “Katarlı firmaların ülkemizdeki serbest bölgelere yapacağı muhtemel yatırımlar, ülkemize yabancı sermaye girişinin artışını sağlayacaktır” denildi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da sorun"

Yanıtta deklarasyon ile de iki ülkenin kurumları, teşebbüsleri ve ekonomik operatörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik işbirliği sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Bakanlık anlaşmanın ayrıntıları içinse alanın özelleştirme kapsamında bir alan olması nedeniyle bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sorulmasını istedi. Karaca ilgili bakanlığa da soru önergesi verdi.

"Her türlü işbirliğini Katar’la yapacağız"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Karaca “Kamuoyunda daha önce bilinenler dışında hiçbir ciddi ve ayrıntılı talebimize yanıt vermiyorlar. Verilen yanıtlara baktığımızda da bundan sonraki sosyal, ekonomik ve toplumsal her türlü işbirliğini Katar’la yapacağız gibi bir sonuç çıkıyor. İşbirliği, ortaklıklar kurulacak. Kurullar oluşturulacak. Bu kurullara kimlerin ve hangi kritere göre görevlendirileceğine ilişkin sorularıma hiç yanıt vermediler. Görmezden geldiler” dedi.