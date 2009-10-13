Katar Havayolları doğalgazdan yapılan jet yakıtıyla uçtu

Katar Havayolları'na ait bir uçak, doğalgazdan yapılan jet yakıtı kullanarak, dünyanın ilk ticari uçuşuna imza attı.

Katar Havayolları'na ait Airbus A340-600 yolcu uçağı doğalgazdan yapılan jet yakıtı kullanarak, dün Londra'daki Gatwick Havaalanı'ndan Katar'ın başkenti Doha'ya uçtu.

Petrol şirketi Shell, Katar Havayolları'nın kullandığı jet yakıtını, normal jet yakıtı ve doğalgazdan yapılan sentetik karoteni yarı yarıya kullanarak elde etti.

Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip Katar, 2012 yılında ticari amaçlı üretim başladığında dünyanın en büyük doğalgazdan üretilmiş likit karoten üreticisi olmayı umuyor.