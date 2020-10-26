Katar havalimanında yeni doğmuş bebek bulundu; Avustralyalı kadınları uçaktan indirip muayene ettiler!

T24 Dış Haberler

Avustralya hükûmeti Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı'nın tuvaletinde terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulunmasının ardından Katar Havayolları ile uçan kadın vatandaşlarına "kötü muamele" yapıldığını duyurdu.

Avustralya basınının görgü tanıklarından aktardığına göre terminalde yeni doğmuş bebeğin bulunmasının ardından 13 Avustralyalı kadın uçaktan indirildi ve pistten bir ambulansa götürüldü. Kadınlardan bu ambulanslarda kontrol için çamaşırlarını çıkarmaları istendiği belirtildi.

Uçaktan indiren vatandaşlar arasında bulunduğunu belirten Kim Mills, karanlık bir otoparka götürüldüklerini ve burada 3 ambulansın kendilerini beklediğini ifade etti.

Yaşadıklarının çok korkutucu olduğunu ifade eden Mills, 60'lı yaşlarında olduğu için yetkililerin kendisini muayene etmediğini söylerken, "Bacaklarım titriyordu. Beni alıp götürecekler diye çok korktum. Neden bize neler olduğunu söylemediler?" diye sordu.

Mills, yanlarındaki görevlilere neden götürüldüklerini sorduklarında bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Olayın 2 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

Avustralya hükûmeti, kendilerine gelen bilgiler çerçevesinde muayeneye alınan kadınların rıza göstermiş olamayacağını ifade etti.

Gazeteciler, "Kadınların cinsel saldırıya mı uğradığını ima ediyorsunuz" diye sorunca Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Hayır, böyle bir şey söylemiyorum çünkü olayın detayları hakkında bilgilendirilmedim" yanıtını verdi.

Payne yaşananları, "İğrenç derecede rahatsız edici, saldırgan ve endişe verici olarak" nitelendirirken atılacak adımları Katarlı yetkililerden bir açıklama aldıktan sonra belirleyeceklerini söyledi.

Hamad Uluslararası Havaalanı sözcüsü, "Sağlık uzmanları yeni doğum yapmış bir annenin sağlığından endişe duyduklarını belirtti ve uçak kalkmadan önce bu kişinin tespit edilmesini istedi" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bebeğin annesinin hâlâ bulunmadığı ancak bebeğe ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edildiği belirtildi.