Katar havalimanında çıplak aramaya maruz kalan kadınlar dava açtı

Avustralyalı yedi kadın, Doha havalimanında çıplak aramaya maruz kaldıkları gerekçesiyle Katar'daki yetkililere dava açtı.

BBC'de yer alan habere göre, Doha'da bulunan Hamad Havalimanı'nda 2020'nin ekim ayında meydana gelen olayda, havalimanı çöpünde bulunan yeni doğmuş bir bebek sonrası bir grup Avustralyalı kadına arama yapılmıştı. Kadınlar, çıplak bir şekilde arandıklarını ve taciz edildiklerini söylemişti.

Katar, olayla ilgili özür dilemiş, havalimanındaki bir yetkili ceza almıştı.

Çıplak aramaya maruz kalan yedi kadının avukatı Damien Sturzaker, konuyla ilgili dava sürecinde Katar tarafının harekete geçmediğini, ülkeden resmi bir özür beklediklerini söyledi.

Kadınlar, Katar hükûmeti, Katar Sivil Havacılık Otoritesi ve Katar Havayolları'ndan tazminat talep ediyor.